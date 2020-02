Champions League, Napoli eliminato agli ottavi per i quotisti: passeranno Atalanta e Juve invece, City favorito per il trionfo

Champions League, i quotisti si sono portati avanti aprendo una speciale lavagna per il passaggio del turno. Quante italiane passeranno ai quarti? La squadra di Gasperini è avanti a 1,70 contro il Valencia (2,10) e sembra in discesa la strada della Juve proposta a 1,15 nel doppio confronto con il Lione. Sarà ovviamente più dura per il Napoli, che se la dovrà vedere con il Barcellona. Gattuso spera, ma ai suoi serve un’impresa bancata a quota 3,40, con i catalani a 1,28. La Juventus è nel lotto delle favorite anche per la vittoria della competizione a quota 8,00, anche se il Manchester City di Guardiola, che a meno di sorprese dovrebbe essere squalificato per la prossima edizione, è la squadra da battere a quota 5,00. Lo riporta calciomercato.com.