Zirkzee-Napoli, Repubblica - ADL ha incontrato il Bologna: la posizione del giocatore, è sfida al Milan

Calciomercato Napoli - Manca ancora tanto alla fine della stagione, ma le big del campionato hanno già iniziato a lavorare sul mercato: Tra queste squadre c’è il Napoli: il club partenopeo in estate saluterà Victor Osimhen, destinato a partire e nel mirino del PSG. De Laurentiis e i suoi collaboratori hanno tanti nomi nel taccuino, va scelto quello giusto per sostituire il centravanti nigeriano.

Il profilo che piace di più al Napoli per sostituire Osimhen è Joshua Zirkzee del Bologna. Lo conferma l'edizione online di Repubblica:

"Sul centravanti olandese c’è forte anche il Milan: i rossoneri hanno già avuto un primo colloquio con gli emiliani. Il Napoli cerca il sorpasso: la scorsa settimana c’è stato un incontro a Roma tra il presidente De Laurentiis e il Bologna per parlare dell’affare. Si parte da una base di 60 milioni di euro.

Il derby di mercato Napoli-Milan per il 22enne talento ex Bayern è già iniziato. I rossoneri restano in vantaggio, i partenopei si sentono assolutamente in corsa. Molto dipenderà dalla volontà del ragazzo, che lascerà Bologna dopo una stagione eccezionale".