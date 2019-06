Zapata-Napoli, Repubblica: "L'Atalanta non ha escluso la cessione: nell'affare può finirci Inglese"

L'edizione odierna di Repubblica scrive sull'interesse del Napoli per Duvan Zapata: "Il ritorno di Duvan Zapata non è affatto da escludere: l’exploit del bomber colombiano non ha lasciato indifferente Carlo Ancelotti. Il bottino è stato cospicuo: 28 gol complessivi, 23 in serie A. L’Atalanta non ha escluso la cessione. La valutazione è di 50 milioni che il Napoli potrebbe limare verso il basso inserendo nella trattativa Roberto Inglese. L’attaccante ha chiuso la sua esperienza al Parma e da sempre è uno dei preferiti del ds dei bergamaschi, Giovanni Sartori. L’asse con l’Atalanta, dunque, potrebbe diventare molto caldo considerando pure la trattativa con Josip Ilicic, pronta a decollare".