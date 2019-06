Duvan Zapata-Napoli, Gazzetta: "C'è il gradimento del calciatore: spunta una sua richiesta"

Ultime calcio Napoli - Secondo quanto scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe continuando il pressing per portare in azzurro sia Duvan Zapata che Josip Ilicic. Per ora la situazione resta ferma, con l'Atalanta che ha guadagnato l'accesso alla prossima Champions League e non ha intenzione di smantellare la squadra.

Calciomercato Napoli - Zapata e Ilicic dell'Atalanta