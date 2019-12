Witsel choc, l'ex obiettivo mercato Napoli si rompe la faccia cadendo in casa: ricoverato in terapia intensiva

Il centrocampista belga del Dortmund nella giornata di ieri ha riportato gravi danni al viso per una caduta in casa sua, le cui dinamiche non sono ancora molto chiare. Witsel è apparso subito grave ed è stato ricoverato in terapia intensiva. Sulle condizioni del centrocampista classe '89 ha parlato Lucien Favre in conferenza stampa."Non abbiamo potuto parlare con lui ieri perché era in terapia intensiva in ospedale".

Axel Witsel stava disputando un'ottima stagione con la maglia del Dortmund e questo incidente lo terrà fuori dai campi per il resto del 2019. Un portavoce del club tedesco ha voluto aggiornare i tifosi riguardo alla situazione del belga che, in seguito alla caduta, ha riportato una frattura facciale. "Non sarà in grado di giocare per il resto dell'anno, ma è già a casa".