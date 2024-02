Visite mediche Zielinski-Inter, Gazzetta: ha svolto le visite in segreto, ecco quanto guadagnerà a Milano

Calciomercato Napoli - Con Piotr Zielinski e Mehdi Taremi l’Inter è sempre più larga e profonda, duttile e mutevole. Il progetto va avanti pensando alla prossima stagione, con l'arrivo del polacco dal Napoli. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

L’Inter ha giocato da quando ha percepito che nessuno aveva particolare voglia di rinnovare con il proprio club. E poi a gennaio, quando il regolamento lo ha consentito, la stretta:

"Domenica Zielinski giocava contro il Milan a San Siro: è rimasto in città e in segreto è andato per le visite nerazzurre all’Humanitas di Rozzano prima di rientrare in Campania. Il contratto del polacco sarà di quattro anni totali, tre più opzione per un altro con ingaggio da circa 4,5 milioni più bonus a stagione. Zielinski tornerà a San Siro: Inter-Napoli si gioca tra un mesetto e non sarà facile"