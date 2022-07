'Vichinghi' alla conquista della Serie A, nella lista c'è anche Ostigard seguito dal Napoli

C’è anche l’Italia come terra di conquista dei nuovi vichinghi, viaggiatori per antonomasia. Dietro Haaland c’è uno stuolo di giovani norvegesi che hanno serie intenzioni di recitare un ruolo da protagonista nei top campionati d’Europa. La Serie A non fa eccezione, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Norvegesi in Serie A, uno lo segue il Napoli

"È stata scelta come nuovo palcoscenico da Kristian Thorstvedt, prossimo innesto del nuovo Sassuolo. Erik Botheim, nuovo attaccante della Salernitana, è il migliore amico del bomber del City, con il quale nel 2016 ha addirittura formato un duo musicale. E a Salerno ritrova Emil Bohinen. Tra gli altri norvegesi in odore di Italia ci sono il difensore centrale Leo Ostigard, tornato al Brighton dopo il prestito al Genoa, seguito molto da vicino dal Napoli, e Ola Solbakken: il Bodo Glimt fa muro ma lui ha deciso, vuole la Serie A"

