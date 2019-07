Verdi-Torino, Tuttosport: ballano 5 milioni per chiudere l'affare, settimana prossima incontro decisivo tra ADL e Cairo

L'edizione odierna di Tuttosport scrive sull'interesse del Torino per Simone Verdi: "Cinque milioni separano Simone Verdi dal Torino. De Laurentiis vuole incassare 25 milioni, gli stessi soldi che ha sborsato poco tempo fa al Bologna, mentre Cairo è arrivato ad offrirne 20 compresi i bonus. Intanto il giocatore oggi partirà con Ancelotti per il ritiro di Dimaro in attesa di novità. Il giocatore, comunque, ha già dato la propria parola al Torino. Il suo procuratore ha confermato proprio l’altro giorno il fortissimo interessamento granata ma nello stesso tempo ha ammesso che sarà una trattativa lunga. Di sicuro il Toro farà di tutto per metterlo a disposizione di Mazzarri. Si puntava, addirittura, a portarlo già in ritiro a Bormio ma a questo punto, a meno di un clamoroso colpo di scena, questo non sarà possibile. Ma il mercato è lungo e come detto prima c’è la volontà di arrivare ad un accordo perché Verdi è l’uomo che serve al Toro per compiere un ulteriore salto di qualità. La trattativa comunque è portata avanti direttamente da Cairo e De Laurentiis. I due presidenti si rivedranno la prossima settimana e potrebbe essere un incontro molto importante, magari anche deciso perché no?"