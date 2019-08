Verdi-Torino, c'è l'intesa tra ADL e Cairo: prestito oneroso con particolare accordo sulla rivendita

Zero acquisti. Per adesso il mercato del dopo Gianluca Petrachi non si è mosso in casa Torino ma la sensazione condivisa dagli addetti ai lavori è che i granata vogliano piazzare due colpi dopo l'Europa League. Come riporta Tuttomercatoweb, c'è il forcing per Verdi. E' il grande nome per rinforzare l'attacco granata, chiesto e voluto da Mazzarri. La chiusura è vicina, l'accordo col Napoli e col giocatore pure. Cairo e De Laurentiis hanno infatti già trovato un'intesa sulla base di un prestito oneroso da 10 milioni di euro con eventuale divisione al 50% della vendita nel prossimo biennio del giocatore o riscatto obbligatorio fissato ad altri 10 milioni.