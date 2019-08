Verdi-Napoli, Gazzetta: vorrebbe giocarsi ancora le sue possibilità in azzurro. Ad Ancelotti non dispiacerebbe una sua permanenza

Calciomercato Napoli - Il nome di Simone Verdi resta quello più caldo sul fronte relativo alle cessioni in casa Napoli. L'ex Bologna è in bilico, ma al momento non si riesce a trovare una sistemazione che soddisfi le esigenze economiche del Napoli. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non esclude una permanenza del calciatore in azzurro qualora non dovessero arrivare nuovi rilanci da parte del Torino.

Simone Verdi

VERDI-NAPOLI: POSSIBILE PERMANENZA?

Ecco cosa scrive la rosea sul possibile futuro di Simone Verdi: "C’è in ballo anche la situazione Verdi. Il Torino lo vorrebbe ma non ha mai trovato l’accordo sul quantum, ora è la Fiorentina che appare interessata. Il ragazzo vorrebbe giocarsi ancora le sue possibilità a Napoli, e tutto sommato ad Ancelotti non dispiacerebbe tenerlo, viste le qualità tecniche".