Venerato a CN24: "Giuntoli nel mirino della Roma, il ds azzurro ha promesso a Gattuso di restare a Napoli"

Notizie Calcio Napoli - Ciro Venerato, collega di Rai Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24:

"Dopo il Milan è il turno della nuova Roma di Friedkin. Cristiano Giuntoli piace molto ai giallorossi, ma anche questo tentativo è destinato ad andare a vuoto. Il manager toscano che piace anche alla Juventus, resterà a Napoli. In primis perché ha ottimi rapporti con Aurelio de Laurentiis che ha scommesso su di lui in tempi non sospetti prelevandolo dal Carpi, poi per il rapporto con la città e la tifoseria. Anche Gattuso dopo aver letto i giornali si era preoccupato, ma il buon Cristiano lo ha subito rassicurato. Resta a Napoli, la Roma bussi altrove".