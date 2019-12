Venerato a CN24: "Scambio Hysaj-De Sciglio, arriva anche l'ok di Gattuso e Sarri: la situazione"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a CN24

Scambio De Sciglio-Hysaj, le ultime di Venerato

"Nuovi aggiornamenti su Hysaj e De Sciglio. Lo scambio riscontra i favori di Gattuso e Sarri. Con un sottile, ma profondo distinguo: lo juventino darebbe subito spazio al difensore albanese mentre Gattuso gli antepone Di Lorenzo, titolare indiscusso. De Sciglio accetterebbe in tal caso? Tutto molto aperto. Ai primi di gennaio entreranno in scena i rispettivi dirigenti per valutare il da farsi. In casa Juve resta viva l'idea Meunier del Psg. Ma il preferito di Sarri resta Hysaj"