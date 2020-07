Venerato a CN24: "Osimhen-Napoli, il Lille deve fatturare almeno 50mln entro giovedì! Spunta un nuovo agente, i vecchi rappresentanti vogliono portare il calciatore in tribunale"

Calciomercato Napoli - Guerra di procure per l'attaccante nigeriano del Lille Victor Osimhen, grande obiettivo di mercato del Napoli, come racconta a CalcioNapoli24 il giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato:

"Il giocatore ha scelto un agente francese che gli avrebbe garantito un ingaggio più alto dal Napoli, ma nel frattempo i sei soci della Star Factory sono pronti a portarlo al tribunale: ha un contratto fino al 2021 con la società che ha sede in Lussemburgo, mentre la sua procura è depositata a Barcellona dato che uno dei sei soci é spagnolo. Gatta ci cova, i suoi quasi ex agenti sospettano del Lille: il presidente Gerard Lopez entro giovedì deve avere l'ok dalla Lega francese per l'iscrizione al campionato ed ha bisogno di fatturare almeno 50 milioni di euro per iscriversi.

Questo nuovo agente avrebbe promesso di convincere Osimhen ad accettare il Napoli in cambio di una ricca mediazione, e per superare l'offerta stipulata con i vecchi agenti (accordo verbale per una cifra vicina ai quattro milioni di euro, ma con molti bonus ed un fisso di tre milioni), avrebbe poi aiuto del Lille - che garantirebbe un bonus alla firma di due milioni di euro alla punta, più un aiuto sullo stipendio che riceverà dal Napoli (Osimhen sogna una cifra vicina ai 5 milioni).

Da ieri il calciatore é ad Olbia con Lopez, tessitore occulto del divorzio secondo i vecchi agenti: corsa contro il tempo per il Lille, che vorrebbe chiudere il prima possibile entro giovedi.

Il Napoli è in attesa del blitz decisivo per discutere col nuovo agente di Osimhen, ma il calciatore è spaventato anche dalla causa civile della Star Factory: chi pagherebbe la penale, lui oppure il Lilla? Osimhen sempre più verso il Napoli, ma il futuro é ancora tutto da scrivere, o riscrivere, con un nuovo agente"