Venerato a CN24: "Mertens vuole restare, ha detto no al Chelsea! Il rinnovo si chiude con un sacrificio economico, Younes rifiuta tutto"

Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Mercato Napoli, le ultime notizie sul rinnovo di Mertens

"Poco lavoro per il Napoli in queste ore. Più attive le altre, Napoli spettatore. Tripardelli al Napoli in futuro vedremo, ma non arriverà oggi. E' indisponibile anche in questo momento. Il Napoli non venderà Mertens. L'unico calciatore che può partire oggi è Younes, la Sampdoria aspetta. Il suo agente è stato avvisato che resterà fuori lista. Le altre quadre sono defilate per il calciatore tedesco. Il Napoli è su Kumbulla, ma non sarà chiuso oggi. L'incontro non si è svolto come il Napoli si aspettava, aspetterà in estate anche altre offerte.

Mertens gradirebbe restare al Napoli, si trova benissimo nel Napoli e in città. E' molto legato a tanti compagni di squadra. Il calciatore vuole guadagnare più soldi perché vuole una ricompensa per quanto fatto negli ultimi anni. L'agente di Mertens chiede 5 milioni più bonus alla firma agli altri club. Il Napoli propone intorno ai 4 milioni più bonus. Il calciatore ha voglia di rimanere, ha detto no al Chelsea però vuole più soldi. In Italia Juve, Roma e Inter sul calciatore.