Ciro Venerato, collega RAI, ha rilasciato un'intervista a CalcioNapoli24.it:

"Il Celta ha ingaggiato Rodriguez del Club America. 10 miloni più 5 miloni di bonus il costo del cartellino. Stipendio elevato. 2 miloni e mezzo a stagione per 5 anni. Sostituirà Lobokta. È atteso in Galizia per le visite mediche"