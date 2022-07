Venerato a CN24: "I tre nomi che il Napoli sta sondando per il dopo Koulibaly. Secco no di Milenkovic agli azzurri"

Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante Speciale Calciomercato trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Koulibaly preferiva il Barcellona che però non poteva muoversi per motivi economici. Così il Chelsea, perso De Ligt, si è fiondato sull'ormai ex difensore del Napoli. I tifosi sono delusi ed arrabbiati ma la vita va avanti. Nelle prossime 48 ore farà le visite mediche per i Blues. Il Napoli prenderà, bonus compresi, sarà di 40 milioni. Il calciatore avrà mega contratto che con bonus arriva a 10 milioni. Primo profilo che Giuntoli sta valutando è Kim perchè è di piede destro che sa giocare anche sul centrosinistra ed è ritenuto forte tecnicamente nell'uscire palla al piede dalla difesa. E' stato giudicato miglior difensore del campionato turco, le relazioni sono ottime. Il Fenerbahce è un club importante e non vuole privarsene facilmente ma c'è una clausola di 20 milioni, il Napoli vorrebbe scendere a 15. Chi prende con clausola deve pagare tutto e subito ovvero in una sola soluzione, questo è il nodo della trattativa. Lo stipendio di Kim è ampiamente alla portata del Napoli. Su di lui ci sono club tedeschi e francesi. Il Napoli avrebbe preso Milenkovic ma il ragazzo ha detto tramite Ramadani di gradire l'Inter.