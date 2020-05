Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista Raisport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni sugli ultimi rumors di casa Napoli. Ecco quanto evidenziato sul centrocampo azzurro:

"Non solo l'Everton anche l'Atletico Madrid ha sondato il Napoli per Allan. Ma al momento c'è distanza. Gli azzurri partono da 50 miloni (trattabili). Gli iberici potrebbero spingersi a 35. Pista che al momento non decolla".