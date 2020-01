Venerato a CN24: "Amrabat sta tirando la corda, è invece fatta per Rrahmani: arriverà l'annuncio"

Calciomercato Napoli - Affare Napoli-Verona: se è in dubbio l'approdo di Sofyan Amrabat in azzurro, non ci sono invece dubbi per quanto riguarda Amir Rrahmani. Ecco quanto riferito da Ciro Venerato a CalcioNapoli24:

"Per Amrabat non è il problema la clausola: il Napoli ha l'impressione che lui stia prendendo tempo in attesa di un club più importante, vale a dire l'Inter che però al momento non ha ancora affondato il colpo decisivo. Il Napoli ha già l'accordo con l'Hellas Verona. Amrabat sta tirando troppo la corda e De Laurentiis può spazientirsi. Per Rrahmani sarà tutto fatto per il 31 gennaio, potrebbe anche arrivare l'annuncio. E' tutto fatto però: dal primo luglio sarà un calciatore del Napoli".