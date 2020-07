Venerato a CN24: "Affare Osimhen in via di definizione! Napoli pronto a riconoscere agli agenti il 10% dello stipendio lordo, gli azzurri hanno un alleato in più. Novità sul summit"

Calciomercato Napoli - Victor Osimhen al Napoli, un affare in via di definizione come racconta a CalcioNapoli24 il giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato:

"Da ieri notte il club azzurro ha più certezze ed un alleato italiano, un agente FIFA - non è Roberto Calenda - molto amico di Cristiano Giuntoli che da almeno una settimana sta tessendo le fila del discorso insieme al nuovo agente di Osimhen: ha avuto da D'Avila il mandato per trattare in Italia - in Premier ad esempio collabora con Mogi Bayat.

Ieri notte nuovi contatti tra Giuntoli e i due: il Napoli è pronto a riconoscere agli agenti il 10% sullo stipendio lordo del nigeriano, il massimo consentito dalle norme. Tutto aperto il discorso sulle commissioni, ma quasi certamente anche il Lille dovrà inserire una tranche importante per chiudere il cerchio.

La trattativa resta in fase avanzata e in serata potrebbero esserci altri sviluppi, per quanto riguarda il faccia a faccia per la sospirata fumata bianca si naviga a vista: l'agente francese sta chiudendo un contratto per un suo assistito e potrebbe essere impegnato anche nel weekend, quindi potrebbe incrociare i dirigenti al massimo ad inizio settimana, lunedi o martedì: Roma, Parigi o Montecarlo possibili location.

In Inghilterra continuano a prendere tempo, un motivo in più per essere più che ottimisti: vanno sistemati ancora diversi tasselli ma il più stavolta sembra fatto, grazie anche all'amico italiano, agente FIFA che strizza da sempre l'occhio al Napoli"