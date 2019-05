Ilicic-Napoli, Gazzetta: "La prossima settimana si entra nel vivo, decisivo il fattore Champions: cash più una contropartita per Percassi"

ULTIMISSIME MERCATO NAPOLI - Il Napoli starebbe insistendo con l'Atalanta per assicurarsi le prestazioni di Josip Ilicic. Il centrocampista sloveno è il profilo che Carlo Ancelotti vorrebbe per rinforzare la batteria dei trequartisti la prossima stagione. Il campionato non è ancora finito, ma dopo Napoli-Inter la dirigenza azzurra è costantemente al lavoro per anticipare i tempi in vista del ritiro estivo, e cercare di costruire sin da subito una squadra in grado di competere su tutti i fronti la prossima stagione.

Calciomercato Napoli, i dettagli della trattativa Ilicic

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sull'interesse della SSC Napoli per Josip Ilicic:

"L’unica certezza è che Cristiano Giuntoli sta lavorando per il futuro. Tante le trattative avviate che dovrebbero servire per rendere più competitivo l’attuale organico. Il botto potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio di Josip Ilicic, l’attaccante dell’Atalanta. Ancelotti lo vuole, ma per entrare nel vivo dell’operazione bisognerà aspettare la fine del campionato e capire se i bergamaschi giocheranno la prossima Champions League. In questo caso la questione si complicherebbe parecchio, perché il presidente Percassi vorrebbe tenere tutti leader della squadra. Ed Ilicic è tra questi. All’Atalanta verrà presentata un’offerta di 15 milioni più uno tra Simone Verdi e Roberto Inglese".

Restate connessi con CalcioNapoli24 per rimanere aggiornati in tempo reale su tutte le ultimissime news mercato Napoli 24 ore su 24.