ULTIM'ORA Sportitalia - Il Napoli ne chiude due a centrocampo, arrivano Demme e Lobotka: circa 33 milioni!

Calciomercato Napoli - Doppio affare a centrocampo per regalare a Gennaro Gattuso nuove soluzioni a metà campo, così da facilitare il lavoro al 4-3-3 portato dal tecnico, successore di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli. Secondo le ultime notizie, quindi, si è molto vicini alla chiusura per due centrocampisti, entrambi però non arrivano dalla Serie A.

Calciomercato Napoli, doppio colpo Demme - Lobotka

Sì, perchè i due nuovi acquisti arrivano dal Lipsia e dal Celta Vigo: si tratta di Diego Demme e Stanislav Lobotka, i due centrocampisti trattati assiduamente da Cristiano Giuntoli nelle ultime ore.

Queste le ultimissime, raccontate dal giornalista esperto di calciomercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà:

"Il Napoli ne chiude due a centrocampo: #Demme (12–13) piu #Lobotka (18-20). Il Napoli chiuderà un doppio colpo a centrocampo. E ha individuato gli obiettivi: oltre a Lobotka, trattativa molto ben impostata e quasi in dirittura per Diego Lemme. La novità è che il Napoli ne chiude due. Demme, classe 1991 del Lipsia, ha un papà napoletano che stravedeva per Maradona (da qui il nome Diego). La Fiorentina lo aveva cercato la scorsa estate, ora il Napoli è a un passo: operazione da 10 milioni più 2 (massimo) 3 milioni di bonus. E Lobotka ha avuto garanzie dal Celta Vigo che sarà liberato, ora sta battagliando con il suo club per andare al Napoli. Lo stesso Napoli che ha deciso di avvicinarsi ai 20 milioni chiesti. E che ora è lanciatissimo verso il doppio colpo a centrocampo".

Napoli, in arrivo Diego Demme dal Lipsia

Doppio colpo quindi a centrocampo per il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che dovrà quindi sborsare circa 33 milioni di euro: Lobotka sarà pagato fra i 18 e i 20 milioni di euro, mentre per il centrocampista Diego Demme il club investirà circa 12-13 milioni di euro.