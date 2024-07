ULTIM'ORA SKY - Accordo Napoli-Torino per Buongiorno! Manca solo l'intesa col giocatore adesso

Svolta per il calciomercato Napoli: Alessandro Buongiorno è davvero a un passo dall'azzurro. Lo annuncia SkySport. Arrivano infatti aggiornamenti determinanti per quanto riguarda il grande obiettivo per il reparto arretrato, nome voluto direttamente da Antonio Conte.

Calciomercato Napoli, accordo col Torino per Buongiorno

“Napoli e Torino hanno raggiunto l’accordo: 35 milioni di euro più 5 di bonus. Ora serve solo l’accordo definitivo sull’ingaggio”, ha annunciato poco fa Gianluca Di Marzio in diretta a Sky.

Affare dunque imminente considerando la forte volontà del giocatore di vestire la maglia partenopea che ormai non è più un mistero.