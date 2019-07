UFFICIALE - Roma, arriva il comunicato su Veretout! Contratto fino al 2024

Mercato Roma calcio - Arriva il comunicato ufficiale della Roma che ha annunciato l’acquisto di Jordan Veretout. Il centrocampista francese arriva con la formula del prestito di un milione il corrispettivo alla Fiorentina con obbligo di riscatto fissato a 16 milioni e un massimo di 2 milioni di bonus. L’ormai ex viola ha firmato invece un contratto fino al 2024 con i giallorossi.

“Il Club rende noto di aver acquistato a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del giocatore dall’ACF Fiorentina. L’accordo prevede un corrispettivo fisso di 1 milione di euro per il prestito, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 16 milioni di euro, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, nonché il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 2 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte di A.S. Roma e del Calciatore di determinati obiettivi sportivi. Con il centrocampista classe 1993 è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024″.