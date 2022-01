Ultime notizie calcio mercato Napoli - Si è conclusa dopo appena sei mesi l'esperienza di Aziz Touré, centrocampista classe 2002. Prelevato la scorsa estate dal Palermo con la formula del prestito, il mediano non ha convinto ed ha trovato pochissimo spazio con mister Frustalupi, come confermato dalle sole quattro presenze totalizzate. Per questo motivo si è concluso anticipatamente la sua esperienza all'ombra del Vesuvio ed ora torna al Palermo.