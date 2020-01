UFFICIALE - Kjaer è un nuovo difensore del Milan: operazione in prestito dal Siviglia

Mancava solo l'ufficialità: Simon Kjaer è un nuovo calciatore del Milan. Ad annunciarlo è il Siviglia, proprietario del cartellino del danese. Kjaer, che nella giornata di sabato aveva già svolto le visite mediche di rito con il Milan, potrebbe già essere utilizzato nel match di Coppa Italia mercoledì contro la SPAL.

L'ex Roma, ha giocato la prima parte di stagione con l'Atalanta, totalizzando 6 presenze complessive. Il calciatore arriva in prestito con diritto di riscatto. Ricordiamo che l'Atalanta, ha acquistato proprio dal Milan in prestito per 18 mesi Mattia Caldara.

Di seguito il comunicato del Siviglia: "Simon Kjaer, finora calciatore dell'Atalanta, ha risolto il suo contratto di prestito con la squadra bergamasca e ha iniziato un nuovo periodo della sua carriera nelle fila dell'AC Milan, il Sevilla FC e l'AC Milan hanno incluso un'opzione di acquisto al termine della stagione per il difensore centrale danese".