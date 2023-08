UFFICIALE - Kepa è il nuovo portiere del Real Madrid: l'anno scorso fu ad un passo dal Napoli

Notizie calcio. Dopo l'infortunio di Courtois, il Real Madrid ha ufficializzato l'arrivo di Kepa dal Chelsea. Ritorno in Spagna per il portiere ex Athletic Bilbao, che l'anno scorso fu ad un passo dall'approdo a Napoli: 

Ecco il comunicato del Real Madrid che ufficializza Kepa:

"Real Madrid CF e Chelsea FC hanno concordato il prestito del giocatore Kepa Arrizabalaga, legato al club in questa stagione, fino al 30 giugno 2024. Nelle sue cinque stagioni al Chelsea ha vinto 1 Champions League, 1 Coppa del Mondo per club, 1 Supercoppa Europea e 1 Europa League. Quest'anno ha ricevuto il premio per la migliore parata in Premier League per la stagione 2022-2023. Kepa è nazionale con la squadra spagnola, con la quale è stato proclamato campione della Nations League 2023. Con la Spagna ha vinto anche l'Europeo Under 19 nel 2012. Domani, martedì 15 agosto, alle 13:30 al Real Madrid City , si svolgerà la cerimonia di presentazione di Kepa come nuovo giocatore del Real Madrid. Successivamente, Kepa apparirà davanti ai media".