UFFICIALE - Il Real Madrid chiude la cessione, Dani Ceballos è dell'Arsenal: prestito fino al 2020

L'Arsenal ha ufficializzato l'acquisto di Dani Ceballos dal Real Madrid. Si tratta di fatto della prima delle numerose cessioni di giocatori in attacco in esubero dei blancos. I prossimi nella lista sono James Rodriguez e Bale. In contemporanea all'annuncio dell'Arsenal è arrivato anche quello del Real sul proprio sito ufficiale: "Il Real Madrid e l'Arsenal hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Dani Ceballos fino al 30 giugno 2020".

Come vi abbiamo spiegato stamattina in esclusiva il Real Madrid preferirebbe cedere James a titolo definitivo proprio perchè Dani Ceballos doveva trasferirsi all'Arsenal a titolo definitivo, con relativo esborso economico: non essendo state trovate le condizioni, il trasferimento è stato concluso solo a titolo temporaneo con la formula del prestito. Venendo a mancare questo introito - peraltro anche l'affare Bale è in bilico -, la volontà del Real Madrid è quella di incassare subito milioni freschi. A partire da James Rodriguez, che sia Atletico Madrid oppure Napoli.