Udinese, De Paul sul futuro: "Valuterò dopo la Coppa America, ma io qui sto bene"

Rodrigo De Paul, attaccante dell'Udinese, ha parlato a Sky Sport al termine della gara vinta contro la SPAL:

"E' stato un anno duro per noi, poi anche tante pressioni su di me. Non è ancora finita, siamo vicini all'obiettivo e non si sa mai se tornerò a giocare alla Dacia Arena. Se non riusciamo a raggiungere questa salvezza non servono i miei numeri, oggi può finire. Io qua sono molto felice, per il futuro parleremo con la società. Non abbiamo finito ancora. So che ho 24 anni e ho tanto da migliorare. Mi alleno sulle palle inattive, mi fido del mio piede e qualche volta non viene. Qui ho trovato tutto sin dal primo giorno in cui ho preso la dieci, abbiamo ancora una partita e personalmente sto aspettando la Copa America e poi valuterò".