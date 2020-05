Tv Luna - Affare Everton, la proprietà del cartellino è divisa in tre parti! Il Napoli ha incaricato degli intermediari, in un caso l'operazione può avanzare

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Everton-Napoli? Al Napoli piace molto, il calciatore è intrigato dall’idea napoletana: come accade spesso con i sudamericani, la proprietà del cartellino non dico che è un mistero ma non è come in Europa. È diviso in tre parti: Gremio, manager e vecchio club d’appartenenza, e si ipotizza una percentuale per un fondo d’investimento che avrebbe quote sul calciatore. Al Napoli questo bailamme non piace, il club è ligio alle regole e ha già incaricato una serie di intermediari per dipanare la questione: se si chiarisse la proprietà del calciatore, allora l’operazione potrebbe essere portata avanti”