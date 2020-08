Tuttosport - Il Sassuolo spara alto per Boga, ma il giocatore gradisce la destinazione Napoli: da battere la concorrenza di due club

Ultime calciomercato Napoli. L'edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto della situazione relativa al futuro di Jeremie Boga. L'esterno del Sassuolo piace molto al Napoli, ma la concorrenza è nutrita:

"In cima alla lista del Napoli resta Boga, il nuovo “crack” del Sassuolo su cui c’è molta concorrenza da parte di Atalanta e Dortmund. Gli ultimi spifferi, però, riferiscono di un gradimento del Napoli da parte del franco-ivoriano senza trascurare, però, un dettaglio per nulla secondario: il Sassuolo non ha alcuna intenzione di scendere sotto i 40 milioni".