Tuttosport - Il Napoli deve alzare l'offerta per Lobotka: Gattuso spinge per avere subito la rosa al completo

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Lobotka: "Per affrontare il primo tour de force del 2020, Gattuso intende avere la rosa al completo. Ecco perché già oggi gli emissari del Napoli che hanno incontrato a Londra gli agenti di Lobotka sperano di fornire alla dirigenza buone notizie. Gli azzurri sono in vantaggio per il regista slovacco del Celta, ma per sbaragliare la concorrenza di Arsenal, West Ham e Milan, devono alzare la posta e arrivare almeno a 25 milioni di euro a fronte dei 28 richiesti dagli spagnoli".