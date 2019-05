Tuttosport - Accostato al Napoli, Sensi è un calciatore del Milan: i dettagli

Stefano Sensi, 23 anni, centrocampista del Sassuolo, è il primo acquisto del Milan per la prossima stagione. La recente frattura dello scafoide, che ha costretto il giocatore a concludere anzitempo la stagione, ha accelerato i tempi di un affare che era nell'aria fin da gennaio, quando il club rossonero aveva cercato di strappare il giocatore già nel mercato di riparazione, non riuscendo però a convincere il club emiliano. Giovedì Sensi si è sottoposto a un intervento per ridurre la frattura riportata in allenamento; venerdì ha assorbito i postumi dell’intervento e sabato era già a Milano, per cominciare a prendere confidenza con la sua nuova città, e cercare casa. Si è affidato, nella ricerca, al suo ex compagno di squadra, Politano, anche se poi l'incontro con il giocatore interista è saltato perché, un po' a sorpresa, Politano è stato convocato per la trasferta di Napoli e ha così seguito la sua squadra. Ma Sensi ha comunque individuato la sua nuova sistemazione in zona Garibaldi, proprio dove abita l'esterno interista. Lo riporta l'edizione odierna di Tuttosport.

Le cifre dell'affare

Per l’ufficializzazione di StefanoSensi bisognerà aspettare ancora qualche giorno ma ormai tutto è stato definito tra GiuseppeRiso, procuratore del giocatore, il Milan, nelle figure di Gazidis e Leonardo, e il dg Carnevali del Sassuolo, proprietario del cartellino. Di Sensi, Milan e Sassuolo avevano già parlato un anno fa, quando venne definita la cessione di Locatelli: e adesso, quei 12 milioni che il club emiliano deve versare nelle casse rossonere per il riscatto del centrocampista sono uno dei motivi che hanno agevolato l’acquisto di Sensi, valutato 25 milioni. Il Milan, sempre monitorato dall’Uefa, ne dovrà quindi tirar poco più della metà. Per quanto riguarda l’ingaggio, Sensi ha firmato/firmerà un contratto di cinque anni, fino al 2024, con un ingaggio di poco inferiore ai due milioni di euro. Come si vede, un’operazione dal limitato esborso economico, ma dalle grandi potenzialità.