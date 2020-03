Tsimikas-Napoli, Gazzetta: prima offerta ufficiale da 15 milioni, la risposta dell'Olympiakos

Ultimissime Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il Napoli sarebbe pronto a fare una prima offerta all'Olympiakos per Tsimikas: "La necessità primaria pare concentrata in questa parte di campo dove, al momento, c’è un solo giocatore di ruolo, Mario Rui, considerato il lento recupero di Faouzi Ghoulam che va avanti, ormai da oltre due anni. Il Napoli ha pronta una prima offerta di 15 milioni di euro da presentare all’Olympiacos per Kostas Tsimikas, 24 anni".

Tsimikas-Napoli, l'offerta degli azzurri

"Il suo nome è in cima alla lista dei giocatori da trattare, perché il suo è un profilo che intriga parecchio sia la dirigenza sia l’allenatore. La discussione tra i due club è destinata a andare avanti a lungo, però, perché i greci valutano il giocatore 20 milioni, 5 in più di quanto ha intenzione di offrire il Napoli. Ma Giuntoli è convinto di poterci arrivare attraverso una serie di bonus da stabilire quando sarà il momento decisivo".