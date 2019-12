TS - Gattuso può chiedere un terzino sinistro a Giuntoli! Se Ghoulam non è ok, possibile un arrivo dal Milan

Calciomercato -La prima regola di Rino Gattuso, nuovo allenatore della Ssc Napoli, sarà la continuità. Come racconta l’edizione odierna di Tuttosport, Ringhio vuole prima guardare negli occhi i calciatori e poi decidere se chiedere alla società qualche rinforzo a gennaio.

“Nel Napoli c’è da verificare la condizione di forma di Ghoulam e solo se l’algerino non dovesse fornire garanzie, allora Gattuso potrebbe sollecitare il ds Giuntoli a prendergli in prestito dal Milan per 6 mesi lo svizzero Ricardo Rodriguez”