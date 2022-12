Non c'è solo Dominik Livakovic della Dinamo Zagabria nei pensieri del Bayern Monaco per sostituire l'infortunato Neuer. Secondo quanto riferito da Kicker il club tedesco starebbe pensando anche a un profilo più esperto come quello di Keylor Navas che nel Paris Saint-Germain non ha mai giocato in stagione chiuso da Donnarumma. A riportarlo è TMW.