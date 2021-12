Toronto-Insigne, Napoli alla finestra! Gazzetta: ipotesi incontro ADL-entourage a gennaio

Come racconta la Gazzetta dello Sport, Lorenzo Insigne mai avrebbe immaginato di avere sul tavolo un’offerta come l’ultima che gli è stata recapitata dal Canada.

Calciomercato Napoli

"Anche in un periodo di confronto con il club in fase di rinnovo o di adeguamento del contratto mai ha creduto effettivamente di poter andare via. Il Toronto incalza per una risposta e i tempi che si serrano potrebbero così sorpassare quell’incontro comunque ipotizzato per gennaio tra il suo entourage e il presidente De Laurentiis. In queste ore il Napoli è alla finestra. La proposta di rinnovo a 3,5 milioni più altri 1,5 di bonus è stata notificata da tempo"