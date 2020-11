Inter, Tolisso nel mirino! Il francese è scaricato dal Bayern Monaco

Calciomercato- Tolisso Inter, ci sono aggiornamenti di mercato! L'Inter continua la ricerca di un centrocampista completo. Antonio Conte sogna Kanté, ma non è facile la trattativa con il Chelsea. Per questo, la società, pensa ad altre piste. Nel mirino finisce Corentin Tolisso.

Calciomercato Inter, Tolisso nel mirino

Corentin Tolisso ha un contratto in scadenza 2022 con il Bayern Monaco che non sarà rinnovato. Il francese continua a non essere considerato dal tecnico Flick. L’Inter potrebbe inserire Tolisso in una trattativa che porterebbe Eriksen al Bayern Monaco.