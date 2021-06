Tmw - Napoli su Beto del Portimonense: contatti in corso per il bomber portoghese

Calciomercato Napoli - Il Napoli mette gli occhi su Beto per il colpo a sorpresa. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’ultima idea del club azzurro è quella che porta il nome di Norberto Bercique Gomes Betuncal, meglio noto come Beto. L’attaccante classe 98 del Portimonense è un nome caldo in casa azzurra. Contatti in corso, il Napoli prova a giocare d’anticipo sulla concorrenza.

Ultime notizie Napoli: chi è Beto?

Beto è un giovane attaccante classe 1998 sotto contratto con il Portimonense fino al 2023. In questa stagione ha messo a segno 11 gol si 30 presenze nel campionato portoghese. E' agile e veloce nonostante sia alto 1,94 m.