Tmw - Il Torino si muove concretamente per Bogdan: sul difensore croato anche la Roma ed il Napoli

Come riporta Tuttomercatoweb.com, il Torino si muove per Luka Bogdan. Anche per bruciare il suo direttore sportivo uscente: Gianluca Petrachi è diretto alla Roma e interessato al difensore croato del Livorno, ma i tempi lunghi del suo annuncio allungano quelli delle trattative. E i granata invece si muovono.

Contatto coi livornesi: la società di Cairo ha bussato concretamente alla porta di quella di Spinelli. La richiesta dei labronici è di 4 milioni di euro, la trattativa procede e il Torino vuole chiudere: l'obiettivo è anticipare la concorrenza non soltanto della Roma di Petrachi, ma anche del Napoli, che segue con attenzione la situazione del centrale classe '93 di Spalato.