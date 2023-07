Calciomercato - Primo colpo per Cristiano Giuntoli in casa Juventus: come riportano i colleghi di TMW, il neo Ds bianconero sta infatti chiudendo per Facundo Gonzalez del Valencia.

Calciomercato Juve, è fatta per Facundo Gonzalez

Nel mirino juventino da oltre un anno, alla fine la Vecchia Signora ha battuto la concorrenza di tante squadre europee - Milan e Salernitana comprese - dopo l’exploit del giocatore all’ultimo Mondiale U20. Trattativa in chiusura per il difensore centrale classe 2003.