TMW - Elmas sarà un giocatore del Napoli: al Fenerbahce 18mln, tutti i dettagli dell'affare

Ieri Ancelotti lo aveva detto in modo chiaro: "Siamo molto vicini all'arrivo di Elmas e spero che si concluda in fretta". Del resto, gli ultimi dettagli erano già stati sciolti: Elif Elmas sarà un giocatore del Napoli. Una cessione da record per il Fenerbahce, la più alta della storia del club. L’accordo tra le parti è stata trovato da tempo, e già oggi è possibile la fumata bianca nella trattativa. Confermate anche le cifre dell'operazione: al Fenerbahçe andranno 18 milioni di euro (16 più 2 di bonus), mentre il giocatore firmerà un contratto quinquennale da 1.5 milioni di euro a stagione.