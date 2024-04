Tmw - Con Manna al Napoli, Stefanelli e Pompilio andranno alla Juventus

Giovanni Manna nuovo direttore sportivo del Napoli: arrivano conferme su questo scenario a sorpresa con una figura che farebbe invece il percorso inverso partendo in direzione Torino.

Manna al Napoli e Stefanelli-Pompilio alla Juventus

Come infatti svela Tmw, Stefano Stefanelli e Giuseppe Pompilio raggiungeranno invece il mondo bianconero in quanto fedelissimi di Cristiano Giuntoli. Si era parlato anche di un approdo in Piemonte di Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani ma alla fine - riporta Tuttomercatoweb - vanno verso una riconferma partenopea.