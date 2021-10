TMW - Bremer è un obiettivo del Napoli: Cairo sta pensando al rinnovo

Calciomercato Napoli - Su TMW si legge in merito al futuro di Bremer, difensore centrale in forza al Torino: "Ora per il club di via Arcivescovado sta cominciando la partita del rinnovo, con il contratto del brasiliano che andrà in scadenza a giugno 2023. E l’ingaggio resta intorno ai 500mila euro, dunque il presidente Cairo dovrà mettere sul piatto una bella offerta per riuscire a strappare il “sì” del difensore. La valutazione del cartellino è superiore ai 25 milioni, ma alcune big stanno iniziando ad osservarlo attentamente: sulle tracce del classe 1997 ci sono l’Inter e più timidamente la Juve, il Napoli ha iniziato a monitorarlo da vicino, all’estero sembra il Liverpool quella più attiva. Nei prossimi mesi si proverà ad accelerare le pratiche di prolungamento, mentre Juric continua a considerarlo un punto fisso della sua squadra".