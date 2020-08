TMW - Anche il Cagliari in lizza per Ghoulam: il Napoli punta a monetizzare

Ultime calciomercato Napoli. Sembrerebbe essere arrivata ai titoli di coda l'avventura di Faouzi Ghoulam con la maglia del Napoli. Per l'esterno algerino ci sono alcune richieste dalla Premier League, ma secondo Tuttomercatoweb anche il Cagliari avrebbe preso informazioni:

Il Cagliari cerca un profilo importante sulla fascia sinistra, dopo che Luca Pellegrini ha salutato per rientrare alla Juventus. Due i nomi papabili per cui i contatti stanno andando avanti da alcuni giorni: il primo è Ghoulam, in uscita dal Napoli, con gli azzurri che vorrebbero però monetizzare. L'altro è Aleksandar Kolarov: i rapporti con la Roma, al netto della conclusione dell'esperienza di Olsen in Sardegna, sono ottimi e non è da escludere un possibile approdo in rossoblù.