The Sun - Non solo il Napoli su Gabriel: anche l'Arsenal sul difensore, spuntano due indizi social

Ultime calciomercato Napoli. Gabriel del Lille è l'obiettivo numero uno del Napoli per sostituire l'eventuale partente Kalidou Koulibaly. Il giovane centrale brasiliano è stato sostanzialmente bloccato dagli azzurri, ma solo la partenza di Koulibaly aprirà le porte al suo trasferimento all'ombra del Vesuvio.

Per questo motivo, come riportato dal The Sun, l'Arsenal sta continuando a sondare il terreno per strapparlo al Napoli: secondo il tabloid inglese, i Gunners sarebbero pronti a sborsare una cifra vicino ai 27 milioni di sterline per il difensore del Lille. E intanto il fratello e la sorella di Gabriel hanno iniziato a seguire proprio l'Arsenal su Instagram: piccoli segnali che trstimoniano tuttavia come l'interesse sia concreto.