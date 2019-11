The Sun - Ancelotti candidato alla panchina del Tottenham, affare saltato per la penale da pagare al Napoli

Calciomercato Napoli. Dopo cinque anni e tanti successi dallo scorso martedì Mauricio Pochettino non è più l'allenatore del Tottenham. Gli Spurs hanno optato per José Mourinho offrendo un contratto fino al 2023. Secondo quanto riportato dal The Sun, il Tottenham aveva pensato anche a Carlo Ancelotti per sostituire Pochettino. Il tecnico del Napoli avrebbe chiesto agli Spurs di pagare la penale per la rescissione del suo contratto, quindi il club inglese ha deciso di optare per un tecnico libero come Mourinho.

Carlo Ancelotti, allenatore della SSC Napoli