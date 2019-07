Calciomercato - Nuovi aggiornamenti sulla pista Pépé per il Napoli: secondo quanto riferito dall'edizione online del The Guardian sarebbe in programma un ulteriore rilancio da parte del club di Aurelio De Laurentiis per l'attaccante ivoriano. Il Lilla, al momento, ha accettato anche l'offerta dell'Arsenal di 80 milioni di euro. Ma la corsa non è finita. In caso di offerta più alta il club francese sceglierebbe gli azzurri.