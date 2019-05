TGR conferma - Il Napoli sonda Gasperini, CR7 si è mosso per Ancelotti: spunta una penale

Calciomercato Napoli - Ancelotti alla Juve? Non è fantamercato, bensì una remota possibilità innescata dopo il divorzio tra Allegri e la Vecchia Signora. Nonostante le parole dette ai microfoni di Sky: "Qui sto benissimo, ho una clausola nel contratto per altri due anni, spero che il Napoli la eserciti" ci sono stati sondaggi da parte della dirigenza torinese per l'ex tecnico pluricampione d'Europa. A confermarlo è l'edizione serale del Tgr Rai Campania. Ecco cosa recitava il servizio andato in onda alle 19.30

Chi è il nuovo allenatore della Juve? CR7 si è mosso per Ancelotti, il Napoli sonda Gasperini

"L'addio di Allegri alla panchina della Juve ha scatenato il valzer degli allenatori che riguarda anche Ancelotti, nonostante la smentita del diretto interessato. Il nome del tecnico del Napoli, infatti, sarebbe sul taccuino dei dirigenti bianconeri. Per lui si è mosso Cristiano Ronaldo in persona. La conferma arriva indirettamente dal club azzurro che ha sondato la disponibilità di Gasperini a trasferirsi all'ombra del Vesuvio. C'è da dire che Ancelotti è sotto contratto col club di De Laurentiis fino al 2021 e si potrebbe liberare solo dietro il pagamento di una penale di alcuni milioni".