Addio Osimhen, Repubblica annuncia: il Napoli su Terrier e Haller per sostituirlo, i dettagli

Ultime calciomercato Napoli. Tiene banco la vicenda Osimhen in casa Napoli. Il giocatore nigeriano è corteggiatissimo in Premier League, dove Manchester United, Arsenal e Newcastle sono pronte a sfidarsi per acquistarlo.

Terrier Napoli Osimhen

Calciomercato Napoli, Terrier e Haller al posto di Osimhen

il presidente De Laurentiis ha fissato la cifra d'asta a 100 milioni per la cessione di Osimhen, con il Napoli che si sta già guardando intorno a caccia di un eventuale sostituto. L'edizione odierna di Repubblica ha svelato due nomi nuovi entrati nel mirino di Giuntoli:

Al Napoli piace pure il 25enne francese Martin Terrier del Rennes. È alle spalle di Mbappè nella classifica marcatori della Ligue 1: ha realizzato ben 21 reti. E ha chiesto informazioni pure per Sebastian Haller, autentico protagonista con l’Ajax, ma c’è grande concorrenza da parte di tutte le big europee.

Terrier-Napoli, i dettagli

Martin Terrier, come detto, è un centravanti francese del Rennes tra i grandi protagonisti della stagione in Ligue 1: al momento ha segnato ben 21 gol ed è l'attuale vice capocannoniere del torneo dietro a Mbappè. E' un classe '97 che può giocare anche come esterno sia a destra che a sinistra (ma è di piede destro). Per lui anche diverse apparizioni con l'Under 21 transalpina, anche se manca ancora la convocazione con la Nazionale maggiore.

Nel suo trascorso ha vestito anche le maglie di Lille, Strasburgo e Lione ed ha una valutazione di oltre 25 milioni di euro. Come detto funge da centravanti ma si è adattato benissimo a giocare anche largo a sinistra in un tridente per sfruttare le sue doti fisiche e tecniche.

Haller Napoli

Napoli-Haller, i dettagli del giocatore

Per quanto riguarda Haller parliamo di un centravanti già strutturato e di caratura internazionale. Il 27enne franco-ivoriano dell'Ajax è protagonista di una stagione pazzesca con ben 33 gol e 9 assist in 40 apparizioni. Numeri impressionanti che gli sono valsi l'attenzione delle big d'Europa (Borussia Dortumund in particolare).

Nonostante sia un gigante da 1,90cm, si muove con grande leggerezza e possiede una sorprendente abilità nel controllo di palla. Nell’Ajax di ten Hag, Haller è il terminale offensivo perfetto di una trama di gioco avvolgente e la sua valutazione quest'anno è schizzata oltre i 30 milioni. Nella sua carriera ha fatto il giramondo prima della consacrazione definitiva, indossando anche le maglie di Eintracht Francoforte, West Ham, Utrecht ed Auxerre.