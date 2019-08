Diego De Luca, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Si è parlato molto di De laurentiis che non ha voluto prendere Pépé. Molti, però, non sanno che l'ivoriano ha la famiglia che vive in una località francese che dista un'ora di treno da Londra ed è molto legato ai suoi parenti. Anche per questo ha scelto l'Arsenal".